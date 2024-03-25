25 марта, 20:07Происшествия
В компании "Крокус Сити Холл" предупредили о мошенниках
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Учаева
Компания "Крокус Сити Холл" не ведет никаких сборов средств, а ее сотрудники не связываются с пострадавшими. Об этом сообщается в телеграм-канале фирмы.
"Если вы получаете звонки или сообщения от сотрудников "Крокус Сити Холла", не совершайте никаких операций, не заполняйте документы, не переводите деньги на помощь пострадавшим", – предупредили там.
Также там попросили не подписываться на сторонние сообщества, которые могут оказаться фейковыми.
Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. В рамках уголовного дела были задержаны 11 человек, включая четверых исполнителей теракта.
Четверых обвиняемых в атаке отправили в СИЗО, а позднее суд арестовал еще троих подозреваемых в причастности к теракту. Общее число погибших в "Крокусе" на данный момент составляет 137 человек.
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