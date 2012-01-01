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20 мая, 14:49

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Эксперт Власов раскрыл популярную схему обмана россиян с медицинскими обследованиями

Обследование не хотите? Как не стать жертвой обмана "медицинских" аферистов

Аферисты разработали новую схему "медицинского" обмана россиян. Они начали обзванивать граждан и предлагать за счет ОМС сделать флюорографию. Согласившихся мошенники просят продиктовать код из СМС якобы для подтверждения записи на исследование. Рассказываем подробности, а также как еще преступники наживаются на теме медицины.

"Медицинский" обман

Фото: 123RF/chayantorn

Злоумышленники продолжают эксплуатировать тему обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил эксперт Денис Калемберг. Теперь аферисты предлагают своим жертвам пройти бесплатно по полису флюорографию, и такой звонок может быть очень убедительным. Соответствующее исследование, по словам специалиста, действительно рекомендуют делать один раз в году. В результате у человека может даже не возникнуть подозрения, что он общается с мошенником.

Звонящий предлагает выбрать для прохождения ближайшую поликлинику (из числа реальных медицинских учреждений), выбрать дату и время приема и для подтверждения записи просто назвать код из СМС.
Денис Калемберг
эксперт

Преступники могут воспользоваться им несколькими способами. В частности, получить доступ к учетной записи человека на портале "Госуслуги". Далее злоумышленникам открывается целый ряд возможностей. Среди прочего, например, – взять займ в микрофинансовых организациях. Кроме того, мошенники могут получить доступ к сведениям о доходах, счетах жертвы и перепродать эту информацию вместе с данными остальных документов другим аферистам.

Существует и еще один вариант развития событий. Он возможен, если преступники предварительно взломали мобильный банк человека или располагают данными его карты. В такой ситуации код из СМС будет использован для того, чтобы подтвердить операцию по списанию денег со счета жертвы.

"Запишитесь сами"

Фото: 123RF/nitiphon

В разговоре по телефону никогда нельзя называть коды из СМС. Об этом Москве 24 рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

Если кто-то позвонил с предложением пройти флюорографию или еще какое-то исследование – скажите спасибо за информацию и немедленно прервите звонок. Если вы имели неосторожность продолжить разговор и человек на том конце провода говорит ключевую фразу "назовите код из СМС" – сразу кладите трубку. Никогда не называйте никому никаких кодов.
Александр Власов
эксперт в области безопасности

"Дальше подумайте, нужно ли вам проходить это исследование или нет. Если да, то запишитесь сами в свою поликлинику через "Госуслуги" или по телефону", – советует специалист.

Вместе с тем Власов рассказал про еще одну схему мошенничества, которая остается популярной уже много лет. Она заключается в том, что злоумышленники звонят своей жертве и рассказывают о возможности пройти бесплатное обследование.

"По результатам выясняется, что человек смертельно болен и нужно сделать множество процедур на миллион рублей. Гражданина доводят до состояния невменяемости, и он подписывает кредитный договор под бешенные проценты", – пояснил эксперт.

Желающим пройти обследование специалист посоветовал записываться на него самостоятельно и только в проверенные клиники, которым человек доверяет.

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