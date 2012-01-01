Эксперт Власов раскрыл популярную схему обмана россиян с медицинскими обследованиями

Аферисты разработали новую схему "медицинского" обмана россиян. Они начали обзванивать граждан и предлагать за счет ОМС сделать флюорографию. Согласившихся мошенники просят продиктовать код из СМС якобы для подтверждения записи на исследование. Рассказываем подробности, а также как еще преступники наживаются на теме медицины.



"Медицинский" обман

Злоумышленники продолжают эксплуатировать тему обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил эксперт Денис Калемберг. Теперь аферисты предлагают своим жертвам пройти бесплатно по полису флюорографию, и такой звонок может быть очень убедительным. Соответствующее исследование, по словам специалиста, действительно рекомендуют делать один раз в году. В результате у человека может даже не возникнуть подозрения, что он общается с мошенником.





Денис Калемберг эксперт Звонящий предлагает выбрать для прохождения ближайшую поликлинику (из числа реальных медицинских учреждений), выбрать дату и время приема и для подтверждения записи просто назвать код из СМС.

Преступники могут воспользоваться им несколькими способами. В частности, получить доступ к учетной записи человека на портале "Госуслуги". Далее злоумышленникам открывается целый ряд возможностей. Среди прочего, например, – взять займ в микрофинансовых организациях. Кроме того, мошенники могут получить доступ к сведениям о доходах, счетах жертвы и перепродать эту информацию вместе с данными остальных документов другим аферистам.

Существует и еще один вариант развития событий. Он возможен, если преступники предварительно взломали мобильный банк человека или располагают данными его карты. В такой ситуации код из СМС будет использован для того, чтобы подтвердить операцию по списанию денег со счета жертвы.



"Запишитесь сами"

В разговоре по телефону никогда нельзя называть коды из СМС. Об этом Москве 24 рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.





Александр Власов эксперт в области безопасности Если кто-то позвонил с предложением пройти флюорографию или еще какое-то исследование – скажите спасибо за информацию и немедленно прервите звонок. Если вы имели неосторожность продолжить разговор и человек на том конце провода говорит ключевую фразу "назовите код из СМС" – сразу кладите трубку. Никогда не называйте никому никаких кодов.

"Дальше подумайте, нужно ли вам проходить это исследование или нет. Если да, то запишитесь сами в свою поликлинику через "Госуслуги" или по телефону", – советует специалист.

Вместе с тем Власов рассказал про еще одну схему мошенничества, которая остается популярной уже много лет. Она заключается в том, что злоумышленники звонят своей жертве и рассказывают о возможности пройти бесплатное обследование.

"По результатам выясняется, что человек смертельно болен и нужно сделать множество процедур на миллион рублей. Гражданина доводят до состояния невменяемости, и он подписывает кредитный договор под бешенные проценты", – пояснил эксперт.

Желающим пройти обследование специалист посоветовал записываться на него самостоятельно и только в проверенные клиники, которым человек доверяет.

