Роскачество предупредило россиян о мошенниках, которые предлагают красную икру в мессенджерах в преддверии Нового года. Как распознать подделку и где приобрести качественный товар, разбиралась Москва 24.

Мошенники вышли на рынок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Злоумышленники, предлагающие купить икру по привлекательным ценам, активизировались в Telegram перед Новым годом, передают РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

В Центре цифровой экспертизы выяснили, что аферисты запустили свыше 30 каналов, выдавая их за страницы поставщиков с севера страны и Дальнего Востока. Мошенники чаще всего ищут жертв через домовые чаты, где пишут под видом представителей официальных магазинов.

Главное требование для оформления таких заказов – полная предоплата. Как только человек отправляет деньги на карту или по номеру телефона, продавец перестает отвечать на сообщения и добавляет клиента в черный список.





Сергей Кузьменко руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества <...> там, где есть актуальность и высокий спрос, всегда появляются мошенники. Они пользуются тем, что люди хотят купить деликатес дешевле и доверяют "соседям" по чату.

Пищевой технолог, кандидат технологических наук, заместитель директора Высшей школы управления гостеприимством Университета Росбиотех Дмитрий Быстров также подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что икру нужно брать у проверенного продавца.

"Приобретение через каналы и группы в социальных сетях – очень сомнительная история. Отзывы и накрутки там делаются искусственно", – отметил эксперт.

Он посоветовал всегда проверять, сколько времени существует сайт компании в интернете: не однодневка ли это и не появился ли недавно под конкретную задачу. Если компания на рынке несколько лет, то она дорожит репутацией, и риски купить некачественный товар или подделку невысоки.





Дмитрий Быстров пищевой технолог, кандидат технологических наук, заместитель директора Высшей школы управления гостеприимством Университета Росбиотех Также стоит приобретать в магазинах и торговых сетях, которые специализируются на красной икре и морепродуктах. Там можно посмотреть на икру вживую, попросить сертификаты и документы, увидеть продавцов.

Эксперт добавил, что заказ икры в социальных сетях и сомнительных интернет-магазинах опасен еще и тем, что доставка на дом как бы обязывает приобрести продукт в любом случае.

"Курьеры могут создать искусственную панику, сказав, что им нужно ехать дальше, так как икра портится. В итоге человек может растеряться, не попросить документы и кассовый чек, подтверждающий покупку, на основе которого получится потом предъявить претензии продавцу", – предупредил специалист.

Распознать подделку

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Чтобы не приобрести фальсификат, в магазине или в случае, когда товар привезли откуда-либо на дом, важно сразу открыть банку, отметил Дмитрий Быстров.

"Причем с жестяной стоит быть особенно внимательным: буквально неделю назад я был на одном из рынков, где в такой таре находилась имитация, очень похожа на настоящий товар. Банка стоит 120 рублей – понятно, что это подделка, но на упаковке ничего не написали об искусственном продукте. Все потому, что его реализуют в том числе ящиками, и кто-то может купить, чтобы потом перепродать", – предупредил эксперт.

Хорошая икра должна находиться в прозрачной упаковке – либо в стеклянной банке, либо в пластиковом контейнере. Причем у натурального продукта икринки будут одного размера, не слипшиеся и не овальные.





Дмитрий Быстров пищевой технолог, кандидат технологических наук, заместитель директора Высшей школы управления гостеприимством Университета Росбиотех В имитации они либо неправильной формы, как две соединенные между собой, либо одна больше, другая меньше. Раньше, лет 10–15 назад, подделка напоминала мармеладки, достаточно плотные, с жидким центром. Сейчас она другая: есть пленочная оболочка, удерживающая жидкий центр. Поэтому, когда мы прокусываем такую икру зубами, она растекается, как настоящая. Еще важно помнить, что каждая икринка должна быть с "глазком".

Дома продукт можно проверить иным способом. Взять стакан горячей воды, опустить туда примерно 7–8 икринок и размешать. Вода должна помутнеть, стать белесой, а икринки – побелеть. Это говорит о том, что при температуре выше 60 градусов происходит денатурация белка, чего не будет в имитации – там жидкость, краситель, ароматизаторы, объяснил эксперт.

"Но есть нюанс: натуральную икру могут разбавлять заменителями, 50 на 50. В магазине продается икра, которая так и называется – лососевая структурированная, восстановленная. На производстве, когда весь хороший продукт расфасовали, остается жижица от лопнувших икринок. Ее также формуют, добавляют рыбный рассол, ароматизаторы, но часть настоящей икры там присутствует", – отметил пищевой технолог.

Тем не менее по законодательству любая компания должна указывать правдивую информацию и на этикетке, и в составе, и в названии.



Мошенники начали заманивать россиян дешевой икрой и деликатесами



Дмитрий Быстров пищевой технолог, кандидат технологических наук, заместитель директора Высшей школы управления гостеприимством Университета Росбиотех На вкус определить подделку тоже можно. Разная икра имеет свои особенности. Горбуша – благородную горчинку и послевкусие. Форелевая – достаточно плотная, маленького размера, ее даже тяжело раскусить, она катается во рту. Икра кеты достаточно крупная. В целом вкус должен быть приятный рыбный.

Эксперт добавил, что производители имитации используют и рыбный бульон, и различные ароматизаторы. Однако в таком товаре все равно остается некоторое растительное послевкусие: водоросли и желирующий агент дают нотки соответствующего сырья и водянистости.

Кроме того, в "правильной" банке икринки располагаются одна к одной, они плотно уложены, при этом жидкости должно быть мало. Если же "бульона" много (даже в натуральном продукте), значит, нарушена либо технология производства, либо условия хранения, заключил Быстров.