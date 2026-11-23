Совет директоров американской Nvidia Corp. восстановил основателя Дженсена Хуанга в должности генерального директора. Акции компании уже отреагировали ростом более чем на 31%. Подробности – в материале Москвы 24.

Вмешались "высокие правительственные круги США"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/aburducky

Совет директоров компании Nvidia Corp. 23 ноября принял решение восстановить ее сооснователя Дженсена Хуанга в должности генерального директора, сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, Хуанга вернули на пост президента чипмейкера и ввели его в состав совета директоров. Председателем совета директоров останется Харви Джонс.

"В процессе принятия решения совет директоров получил информацию от высоких правительственных кругов Соединенных Штатов и, исходя из этой информации, уверен, что возращение мистера Хуанга не представляет угрозы национальной безопасности", – отмечалось в пресс-релизе.

Совет директоров посчитал Хаунга подходящим человеком для управления компанией, а его возвращение – согласующимся с интересами акционеров, сотрудников, клиентов и партнеров. Также Харви Джонс поблагодарил Колетт Кресс, временно исполнявшую обязанности CEO.

Хуанг назвал честью шанс вернуться в Nvidia: он поблагодарил коллег, акционеров и партнеров за "исключительную поддержку". В первый рабочий день он пошутил, что теперь придется заново обустраивать рабочее место.

"Сегодня мой первый рабочий день. У меня нет компьютера, поэтому IT-отдел выдаст мне новый", – передает The New York Times слова Хуанга.

Кроме того, Дженсен извинился перед коллективом за переживания.

Положительное влияние возвращения

Фото: legion-media.com/Alamy/ZUMA Press

Возвращение Дженсена Хуанга в Nvidia в личном блоге прокомментировал президент США Дональд Трамп. По словам главы государства, восстановление в должности Хуанга было необходимым для США. Его возвращение обеспечит успех и процветание не только компании, но и американской экономики, отметил политик.





Дональд Трамп президент США У правительства США нет оснований полагать, что возвращение Дженсена в Nvidia представляет какую-либо угрозу национальной безопасности. Генеральный прокурор США подтвердил, что американское правительство не располагает доказательствами совершения им каких-либо противоправных действий.

Трамп назвал Хуанга "патриотом и национальным достоянием". Также президент подчеркнул, что Nvidia должна продолжать тщательное внутреннее расследование "соблюдения компанией американских правил экспортного контроля". Компания должна убедиться в том, что она выполняет юридические обязательства и патриотический долг по защите нацбезопаности США.

Также возвращение Хуанга кратко прокомментировал Илон Маск.

"Ошибка исправлена", – написал он.

На возвращение Хуанга отреагировал и рынок, отметил в разговоре с "Российской газетой" ведущий научный сотрудник Центра банковского консалтинга и прикладных исследований Финансового университета при правительстве РФ Кырлан Марчел.

"Рынок воспринимает возвращение Хуанга как восстановление преемственности в компании, от которой во многом зависят ожидания вокруг искусственного интеллекта", – сказал он.

Акции Nvidia на премаркете подорожали более чем на 31% – до 165,11 доллара за бумагу. Индекс Nasdaq прибавил почти 6%. Как уточнил Марчел, речь идет о внутридневных показателях, а не об итогах торговой сессии.



По мнению эксперта, инвесторы прежде всего отреагировали на снижение неопределенности. Капитализация выросла примерно на 1 триллион долларов – для бизнеса такого масштаба это "огромное движение", подчеркнул экономист, финансист, включенный в единый реестр инвестиционных советников Центробанка Данила Ладнюк.

При этом в целом за месяц, пока длилась история с уходом Хуанга, акции компании потеряли более 40%.

При этом, как сообщила газета Financial Times, лично президент Дональд Трамп мог заработать до 15 миллионов долларов на принадлежащих ему бумагах Nvidia. По данным отчетности, поданной в управление по правительственной этике 5 ноября, к 30 сентября Трамп мог владеть 370 тысячами акций Nvidia.

После возвращения Хуанга на пост гендиректора стоимость этого пакета выросла примерно на 14,62 миллиона долларов.

Скандал из-за любовниц

Фото: Дженсен Хуанг и Кимберли Пауэлл. Legion-media.com/Imago/MediaPunch; x.com/kpowgerade

Скандал вокруг бывшего гендиректора технологической компании Nvidia Дженсена Хуанга начался в ноябре: совет директоров компании инициировал расследование в отношении него. Причиной стал внебрачный роман Хуанга с бизнесвумен Элис Хуан.

По данным СМИ, она могла быть информатором китайской разведки. Также сообщалось, что экс-глава Nvidia познакомился с Элис через ее мужа, бизнесмена из КНР Кан Вэя.

"Я изменил своей жене. Моими поступками я причинил боль ей и нашим детям", – писал Хуанг в электронном письме для сотрудников корпорации.

В то же время в Nvidia заявили: нет оснований считать, что конфиденциальная информация была скомпрометирована или пострадала нацбезопаность США. В МИД Китая опровергли обвинения в шпионаже, назвав их безосновательными.

Позже стало известно, что у Дженсена была еще одна любовница, но уже внутри компании. Хуанг имел связь с Кимберли Пауэлл, которая работала в Nvidia с 2008 года. Об отношениях пары СМИ рассказали пятеро бывших сотрудников компании.

Отношения Хуанга с Пауэлл противоречили кодексу корпоративной этики Nvidia: сотрудники компании должны "избегать ситуаций, в которых их действия могут привести к конфликту интересов", включая "личные отношения".

В результате скандала 12 ноября СМИ сообщили, что Хуанг подал в отставку после 33 лет руководства компанией.