Нурлан Сабуров лишился бизнеса по созданию видеоконтента в России

ФНС России ликвидирует компанию, принадлежавшую Нурлану Сабурову, которому запретили въезд в РФ на 50 лет, сообщили СМИ. При этом стендап-комик открыл компанию почти за год до депортации. Подробности – в материале Москвы 24.

Распродажа вещей

Фото: телеграм-канал SHOT

Федеральная налоговая служба России ликвидирует ООО "Сабр Продакшн" стендап-комика Нурлана Сабурова. Компания занималась созданием видеоконтента. Отмечается, что процедура исключения ее из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) началась 12 октября.

Сабуров числился в компании единственным учредителем. В 2025 году размер выручки фирмы составил 16 миллионов рублей, а прибыль – 14 миллионов. Нурлан открыл компанию в апреле 2025 года – почти за год до депортации из России в Казахстан и запрета на въезд в страну в течение 50 лет.

При этом в июне стало известно, что комик продал свой автомобиль Cadillac Escalade за 10 миллионов рублей. Реализацией машины в России занималась супруга стендапера Диана. По данным прессы, после получения полной суммы женщина улетела в Казахстан. В том же месяце жена Сабурова сообщила в своем блоге, что переехала в Алма-Ату.

"Много вопросов, в гости я сюда или... Я на ПМЖ теперь в Алма-Ате", – написала она в посте, сопроводив текст фотографией вместе с мужем в спортзале.

Пользователи Сети также вспомнили, как незадолго до задержания Сабурова (в начале февраля 2026 года) Диана распродавала брендовые вещи в социальных сетях. Например, она продала сумки Hermes и Jacquemus, стоимость которых составляла 120 и 40 тысяч рублей. Также подписчикам предлагалась одежда You wanna, Massimo Dutti, Mage, Lime и других брендов сегмента "мидл" и "массмаркет".

Запрет на въезд

Фото: телеграм-канал SHOT

6 февраля 2026 года СМИ сообщили, что казахстанскому комику запретили въезд в Россию на 50 лет. Сам Нурлан узнал об этом в аэропорту "Внуково", когда не смог пройти паспортный контроль при возвращении из Дубая.

Сабурова вывели в отдельную комнату и вручили официальное уведомление о запрете на въезд. Комик тогда заявил, что у него нет денег на полет на родину, но позже выяснилось, что Сабуров все-таки купил билет в Казахстан.

Согласно официальной формулировке, решение о депортации было принято в интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Кроме того, у Сабурова были проблемы финансового характера: он пытался легализовать доходы через посредников, нарушавших закон.

Концерты сейчас

При этом проблемы с концертами в России у Сабурова начались еще в 2025 году, после того как в мае его впервые задержали за нарушение миграционного законодательства. Тогда он отделался штрафом.

Позднее стало известно об отмененном концерте в Екатеринбурге, запланированном на август. В конце года также сорвались выступления в Обнинске и Рязани. Предположительно, концерты могли в том числе отменить из-за нелицеприятных высказываний Сабурова о переехавших в Казахстан россиянах. Дополнительным поводом для претензий стала шутка на религиозную тему в выпуске шоу "Что было дальше?".

После депортации СМИ сообщили, что Сабуров лишился в общей сложности 53 концертов, запланированных по всей России. При этом после возвращения в Казахстан комик продолжает выступать на родине.