Соколовский пообещал призвать к ответственности виновных в падении Бикбаева с троса

Солист группы "БиС" Дмитрий Бикбаев упал с 4-метровой высоты во время концерта коллектива. Подробности о состоянии исполнителя после инцидента – в материале Москвы 24.

"Очень рискованный трюк"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/_heyred; burdunya

Солист группы "БиС" Дмитрий Бикбаев сорвался с большой высоты во время шоу в Москве 19 сентября. По задумке, музыкант должен был пролететь над зрителями, держась одной рукой за трос, однако не смог завершить сложный элемент и упал с 4-метровой высоты. После этого он встал и продолжил выступление, но после концерта Дмитрия доставили в больницу.

В итоге выяснилось, что Бикбаев отделался ушибом.





менеджер группы "БиС" Ему сделали обследование. Осмотр и УЗИ показали, что нет внутренних повреждений органов. Рентген также показал, что переломов нет. Очень сильный ушиб. По рекомендации врачей нужно делать бандаж.

Команда певца также заверила, что происшествие никак не отразится на гастрольном графике группы.

При этом еще до начала шоу певец делился с журналистами опасениями относительно трюка.





Дмитрий Бикбаев певец Это очень рискованный трюк, мы долго это пробовали. Это страшно безумно. Вот эти 1,5 минуты ты должен эту руку держать, ни в коем случае не отпустить. Без страховки. Лишь бы ни на кого не грохнуться!

Коллега Бикбаева Влад Соколовский также отреагировал на произошедшее в своих соцсетях, отметив, что Дмитрий "родился в рубашке". Он добавил, что если бы певец приземлился менее удачно, "последствия были бы катастрофическими". Влад пообещал, что виновные в инциденте ответят за это, а также обратился к хейтерам.

"Тем, кто угорает над такими вещами, стоит подумать, что у них не так с головой. И еще о том, были бы они такими же едкими шутниками в соцсетях и не только, окажись их собственная жизнь под угрозой. Будьте добрее и поищите где-нибудь глубоко внутри хоть каплю сострадания и адекватности!" – призвал Соколовский.

"Самое яркое событие 2026 года"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/_heyred

Солисты группы "БиС" воссоединились спустя 17 лет весной 2026 года. Тогда же они анонсировали большой осенний гастрольный тур. Влад Соколовский раскрыл причины, по которым они с Дмитрием решили вновь работать вместе.





Влад Соколовский музыкант Не ради денег, а ради живого контакта. Нам действительно есть что сейчас сказать.

Солисты также отметили, что не будут перевыпускать старые хиты, а сосредоточатся на создании новых. Накануне большого шоу в Москве группа выпустила сингл "Два голоса", который поклонники группы приняли с воодушевлением. Сам концерт публика тоже оценила тепло, в соцсетях группы сообщалось, что все билеты на выступление были раскуплены.

"Я еще не видела никогда такого невероятного концерта!", "красавчики", "однозначно самое яркое событие 2026 года", "как же прекрасно, что вы вернулись", "все пели в унисон", "это было незабываемо!", "это было невероятное шоу: музыканты, оформление сцены, танцоры и конечно же вокал", "ждем тур по СНГ. Только, пожалуйста, без полетов. Мы любим вас и так", "вы вложили всю душу, это видно", – высказались поклонники в аккаунтах солистов.

Успех и распад группы

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Дуэт "БиС", название которого составлено из первых букв фамилий солистов, был создан продюсером Константином Меладзе в 2007-м. Коллектив просуществовал недолго: уже в 2010-м он распался, как позднее утверждали его экс-участники, из-за конкуренции и неспособности на тот момент поговорить и обсудить взаимные претензии.

Тем не менее группа оставила яркий след в музыкальной индустрии. Дебютная пластинка "Двухполярный мир" была распродана в количестве более 100 тысяч экземпляров. Песни "Твой или ничей", "Катя", "Кораблики" с ходу попадали в чарты и задерживались там надолго. Группа также была отмечена на многих отечественных музыкальных премиях и фестивалях, в их числе "Золотой граммофон", "Песня года", Премия Муз-ТВ.

После распада каждый из солистов начал развивать сольную карьеру. Соколовский пишет и исполняет песни, также он пытался раскрутить собственную группу. Помимо этого, Влад снимается в кино и телесериалах.

Бикбаев тоже основал свой музыкальный коллектив, который записывал песни в жанре поп-рок, однако группе не удалось повторить успех "БиС". В дальнейшем Дмитрий с головой ушел в театральную карьеру: с 2008 по 2019-й он работал в Театре Луны, где нередко исполнял главные роли, а в 2025-м был назначен художественным руководителем Театра на Покровке.