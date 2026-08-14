Москвичи смогут совместить чекап с культурной программой в рамках "Ночи в поликлинике"

Проект "Ночь в поликлинике" пройдет в 10 столичных медучреждениях с 22 на 23 и с 29 на 30 августа. Когда в городе стемнеет, здесь можно будет бесплатно проверить здоровье, а также послушать приятную музыку и даже посмотреть кино. Подробности – в материале Москвы 24.
Новый проект
Проект "Ночь в поликлинике", посвященный философии здорового долголетия, появился в столице в рамках проекта "Лето в Москве". Его суть – объединить профилактику здоровья с развлекательной программой.
Мероприятия пройдут в 10 поликлиниках города в ночь с 22 на 23 и с 29 на 30 августа, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Жители столицы смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, получить консультации врачей и поучаствовать в культурных и спортивных мероприятиях.
"Мы хотим, чтобы забота о здоровье становилась для всех москвичей простой и естественной частью жизни. "Ночь в поликлинике" – отличная возможность провести вечер выходного дня с семьей или друзьями, послушать концерт, посетить мастер-класс, посмотреть фильм и заодно уделить время здоровью", – рассказала заммэра.
Что ждет гостей?
Посетители смогут пройти профилактическую диагностику, познакомиться с возможностями московской медицины и сделать биоимпедансный анализ состава тела (количество жировой, мышечной, костной массы и так далее).
При этом для посетителей с московским полисом ОМС и установленным приложением "ЕМИАС.ИНФО" предусмотрен анализ крови в рамках программы "Московский чекап". Для этого необходимо заранее или уже в поликлинике заполнить специальные анкеты в приложении и получить персональные назначения. Посетители без московского полиса смогут пройти биоимпедансный анализ состава тела и получить рекомендации по физической активности и образу жизни.
Территории медучреждений, не задействованные в обследованиях, превратятся в площадки для культурной программы. Каждая поликлиника предложит свою тематику – спорт, искусство, музыку, кино или театр. Гостей ждут кинопоказы, концерты, тренировки, спортивные и творческие мастер-классы.
Где пройдут мероприятия?
Мероприятия пройдут в 10 поликлиниках:
- городская поликлиника № 5 (филиал № 1 – Большая Бронная улица, дом 3);
- городская поликлиника № 220 (головное здание – улица Заморенова, дом 27, филиалы находятся в Пресненском районе);
- городская поликлиника № 2 (филиал № 3 – Ялтинская улица, дом 10);
- городская поликлиника № 52 (филиал № 4 – Элеваторная улица, дом 15);
- городская поликлиника № 109 (филиал № 4 – улица Шкулева, дом 4);
- городская поликлиника № 212 (амбулаторно-поликлинический центр – Солнцевский проспект, дом 11а, строение 1);
- городская поликлиника № 66 (головное здание – Салтыковская улица, дом 11б);
- городская поликлиника № 62 (филиал № 3 – улица Куусинена, дом 6б).
Кроме того, к проекту присоединились консультативно-диагностический центр № 4 (филиал № 2 – Физкультурный проезд, дом 6) и клинико-диагностический центр № 6 (филиал № 8 – Дмитровское шоссе, дом 165д, корпус 7).
"Главная задача – предупредить болезнь"
Проект "Ночь в поликлинике" полезен с точки зрения профилактики заболеваний, сообщила заведующая профилактическим отделением поликлиники № 220 Оксана Учаева в беседе с Москвой 24.
По ее мнению, проект способен показать столичную медицину с новой стороны.
"Мы привыкли, что в поликлинику приходят, когда что-то уже болит, но главная задача современной медицины – предупредить болезнь", – отметила она.
По ее словам, посетителей ждет живая музыка, тематические активности, полезный бар, экспресс-диагностика состава тела и сдача анализов.
Кроме того, главный врач поликлиники № 2 Наталья Шиндряева отметила в разговоре с Москвой 24, что поход в медучреждение стоит воспринимать не как обязанность, а как осознанный выбор в пользу здоровья и прекрасного самочувствия.
"Забота о себе становится естественной и вдохновляющей, когда у пациента появляется возможность совместить полезную диагностику с джазовым концертом, лекцией о космосе или просмотром кино во дворе", – подчеркнула специалист.
Как еще можно позаботиться о здоровье?
Проверить состояние своего организма в столице можно не только в дни проекта "Ночь в поликлинике".
К примеру, в городе есть павильоны здоровья – бесплатные площадки для экспресс-обследования в рамках программы "Московский чекап". Они работают на Трубной площади, ВДНХ и Никитском бульваре. Обследование же занимает всего 15 минут. График работы павильонов: со вторника по четверг – с 12:00 до 20:00, по пятницам – с 12:00 до 22:00, по субботам и воскресеньям – с 10:00 до 21:00.
Диспансеризация и профилактический медосмотр проводятся бесплатно при наличии паспорта или полиса ОМС в поликлинике по месту прикрепления – в будни с 08:00 до 20:00, в выходные – в часы работы учреждения.
Перечень исследований зависит от возраста и пола, а запись на медосмотр доступна несколькими способами:
- на портале mos.ru;
- на сайте ЕМИАС.ИНФО;
- в мобильных приложениях "ЕМИАС.ИНФО" и "Госуслуги Москвы";
- через информационные киоски в поликлинике;
- по телефону 122.
При этом на время диспансеризации работающие москвичи имеют право на освобождение от трудовых обязанностей:
- на 1 рабочий день 1 раз в 3 года (до 40 лет);
- с 40 лет – на 1 день ежегодно;
- предпенсионеры (за 5 лет до пенсии) и пенсионеры – на 2 дня ежегодно.
При этом за москвичами сохраняется рабочее место и средний заработок. Узнать подробности прохождения диспансеризации можно на портале mos.ru.