Москвичи смогут совместить чекап с культурной программой в рамках "Ночи в поликлинике"

Проект "Ночь в поликлинике" пройдет в 10 столичных медучреждениях с 22 на 23 и с 29 на 30 августа. Когда в городе стемнеет, здесь можно будет бесплатно проверить здоровье, а также послушать приятную музыку и даже посмотреть кино. Подробности – в материале Москвы 24.

Новый проект

Фото: пресс-служба комплекса социального развития города Москвы

Проект "Ночь в поликлинике", посвященный философии здорового долголетия, появился в столице в рамках проекта "Лето в Москве". Его суть – объединить профилактику здоровья с развлекательной программой.

Мероприятия пройдут в 10 поликлиниках города в ночь с 22 на 23 и с 29 на 30 августа, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Жители столицы смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, получить консультации врачей и поучаствовать в культурных и спортивных мероприятиях.

"Мы хотим, чтобы забота о здоровье становилась для всех москвичей простой и естественной частью жизни. "Ночь в поликлинике" – отличная возможность провести вечер выходного дня с семьей или друзьями, послушать концерт, посетить мастер-класс, посмотреть фильм и заодно уделить время здоровью", – рассказала заммэра.

Что ждет гостей?

Посетители смогут пройти профилактическую диагностику, познакомиться с возможностями московской медицины и сделать биоимпедансный анализ состава тела (количество жировой, мышечной, костной массы и так далее).

При этом для посетителей с московским полисом ОМС и установленным приложением "ЕМИАС.ИНФО" предусмотрен анализ крови в рамках программы "Московский чекап". Для этого необходимо заранее или уже в поликлинике заполнить специальные анкеты в приложении и получить персональные назначения. Посетители без московского полиса смогут пройти биоимпедансный анализ состава тела и получить рекомендации по физической активности и образу жизни.

Территории медучреждений, не задействованные в обследованиях, превратятся в площадки для культурной программы. Каждая поликлиника предложит свою тематику – спорт, искусство, музыку, кино или театр. Гостей ждут кинопоказы, концерты, тренировки, спортивные и творческие мастер-классы.

Где пройдут мероприятия?

Фото: пресс-служба комплекса социального развития города Москвы

Мероприятия пройдут в 10 поликлиниках:



городская поликлиника № 5 (филиал № 1 – Большая Бронная улица, дом 3);

городская поликлиника № 220 (головное здание – улица Заморенова, дом 27, филиалы находятся в Пресненском районе);

городская поликлиника № 2 (филиал № 3 – Ялтинская улица, дом 10);

городская поликлиника № 52 (филиал № 4 – Элеваторная улица, дом 15);

городская поликлиника № 109 (филиал № 4 – улица Шкулева, дом 4);

городская поликлиника № 212 (амбулаторно-поликлинический центр – Солнцевский проспект, дом 11а, строение 1);

городская поликлиника № 66 (головное здание – Салтыковская улица, дом 11б);

городская поликлиника № 62 (филиал № 3 – улица Куусинена, дом 6б).

Кроме того, к проекту присоединились консультативно-диагностический центр № 4 (филиал № 2 – Физкультурный проезд, дом 6) и клинико-диагностический центр № 6 (филиал № 8 – Дмитровское шоссе, дом 165д, корпус 7).

"Главная задача – предупредить болезнь"

Проект "Ночь в поликлинике" полезен с точки зрения профилактики заболеваний, сообщила заведующая профилактическим отделением поликлиники № 220 Оксана Учаева в беседе с Москвой 24.

По ее мнению, проект способен показать столичную медицину с новой стороны.

"Мы привыкли, что в поликлинику приходят, когда что-то уже болит, но главная задача современной медицины – предупредить болезнь", – отметила она.

По ее словам, посетителей ждет живая музыка, тематические активности, полезный бар, экспресс-диагностика состава тела и сдача анализов.





Оксана Учаева заведующая профилактическим отделением поликлиники № 220 Мы создаем атмосферу, в которой забота о себе становится естественной частью субботнего вечера.

Кроме того, главный врач поликлиники № 2 Наталья Шиндряева отметила в разговоре с Москвой 24, что поход в медучреждение стоит воспринимать не как обязанность, а как осознанный выбор в пользу здоровья и прекрасного самочувствия.

"Забота о себе становится естественной и вдохновляющей, когда у пациента появляется возможность совместить полезную диагностику с джазовым концертом, лекцией о космосе или просмотром кино во дворе", – подчеркнула специалист.

Как еще можно позаботиться о здоровье?

Фото: пресс-служба комплекса социального развития города Москвы

Проверить состояние своего организма в столице можно не только в дни проекта "Ночь в поликлинике".

К примеру, в городе есть павильоны здоровья – бесплатные площадки для экспресс-обследования в рамках программы "Московский чекап". Они работают на Трубной площади, ВДНХ и Никитском бульваре. Обследование же занимает всего 15 минут. График работы павильонов: со вторника по четверг – с 12:00 до 20:00, по пятницам – с 12:00 до 22:00, по субботам и воскресеньям – с 10:00 до 21:00.

Диспансеризация и профилактический медосмотр проводятся бесплатно при наличии паспорта или полиса ОМС в поликлинике по месту прикрепления – в будни с 08:00 до 20:00, в выходные – в часы работы учреждения.

Перечень исследований зависит от возраста и пола, а запись на медосмотр доступна несколькими способами:



на портале mos.ru;

на сайте ЕМИАС.ИНФО;

в мобильных приложениях "ЕМИАС.ИНФО" и "Госуслуги Москвы";

через информационные киоски в поликлинике;

по телефону 122.

При этом на время диспансеризации работающие москвичи имеют право на освобождение от трудовых обязанностей:



на 1 рабочий день 1 раз в 3 года (до 40 лет);

с 40 лет – на 1 день ежегодно;

предпенсионеры (за 5 лет до пенсии) и пенсионеры – на 2 дня ежегодно.

При этом за москвичами сохраняется рабочее место и средний заработок. Узнать подробности прохождения диспансеризации можно на портале mos.ru.

