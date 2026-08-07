Эксперт Горелкин: ИИ способен распознавать борщевик на даче с точностью до 90%

Собственника участка в Подмосковье впервые оштрафовали за борщевик Сосновского с помощью дронов и искусственного интеллекта, сообщили власти региона. Насколько эффективны такие методы и за что еще могут наказать садоводов, разбиралась Москва 24.

На страже – нейросеть

Владелец земельного участка в Рузском муниципальном округе стал первым, кому выписали штраф за борщевик Сосновского по итогам цифрового мониторинга – с применением дронов и искусственного интеллекта. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



По данным ведомства, сумма штрафа составила 150 тысяч рублей. Система работает так: сначала потенциальные очаги борщевика выявляются со спутника, после чего в дело вступают нейросети. С помощью ИИ определяются участки с опасным сорняком и сопоставляются координаты с кадастровыми сведениями, что позволяет найти хозяина земли. Затем нарушение фиксируют на камеру с БПЛА, после чего формируется штраф, который прилетает владельцу участка на "Госуслуги".



Как пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин, ежегодно в регионе ведется масштабная борьба с борщевиком на муниципальных землях, однако около 70% обращений жителей касаются частных участков.





Виталий Мосин министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Поэтому сегодня наша задача – своевременно выявлять такие территории. Для этого используются современные цифровые инструменты, которые помогают определить участки, установить собственников и принять необходимые меры.

При этом, если владелец участка не уничтожает борщевик в установленный срок, муниципалитет вправе провести обработку самостоятельно, а расходы взыскать с собственника, добавили в министерстве.



Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев призвал не штрафовать социально уязвимые категории граждан, а помогать им бороться с борщевиком.



"Если пенсионер, инвалид, многодетная семья не могут уничтожить заросли по состоянию здоровья или не имеют средств нанять специалистов, карательные меры должны быть заменены на механизмы поддержки, например на муниципальные программы помощи", – отметил он.



Кошелев напомнил, что уничтожение растения требует значительных затрат: на спецодежду, дорогостоящие гербициды и иногда профессиональную технику. Ранее он также сообщил, что наличие зарослей борщевика больше не является основанием для изъятия земельного участка – соответствующее изменение было принято в марте 2026 года.

Вплоть до тюрьмы

По мнению специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш, использование дронов для фиксации нарушений на дачных участках может повысить собираемость штрафов.

"За счет этого проверяющие органы способны охватить большие территории, контролировать соблюдение земельного законодательства и фиксировать нарушения для последующей проверки", – рассказала она Москве 24.



Теоретически дрон также может выявлять захламление земли, ее зарастание сорняками более чем на 50%, а также нецелевое использование, самовольные постройки, захват чужих территорий и многое другое.





Мария Ярмуш специалист по гражданскому и международному праву Также они могут фиксировать высаживание незаконных растений в рамках борьбы с наркотиками. Здесь уже будет не административное правонарушение, а привлечение к уголовной ответственности за выращивание, например, конопли.

За самовольное занятие земельного участка (7.1 КоАП РФ) предусмотрен штраф, который зависит от кадастровой стоимости земли. Если цена не определена, для граждан размер составит от 5 000 до 10 000 рублей. За неиспользование участка по целевому назначению (8.8 КоАП РФ) предусмотрен штраф для граждан от 10 000 до 20 000 рублей или также с учетом кадастровой стоимости, предупредила Ярмуш.

За выращивание запрещенных растений, содержащих наркотические вещества, предусмотрен штраф до 300 000 рублей или даже лишение свободы до 2 лет (231 УК РФ). Наказания могут ужесточаться в зависимости от отягчающих обстоятельств, пояснила юрист.



"Оспорить такие штрафы реально, если собственник не согласен с вынесенным постановлением. Он может в течение 10 дней обратиться либо в вышестоящий орган, либо в суд. Какие могут быть аргументы? Прежде всего, это ошибочность, например, когда другое растение приняли за тот же борщевик", – добавила Ярмуш.



При этом фиксация нарушения дроном не является основанием для вынесения штрафа, это необходимо лишь для проверки, которая должна проводиться на месте. От ошибок никто не застрахован, поэтому при несогласии можно обжаловать постановление, заключила специалист.

Определяет точно?

Эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин в разговоре с Москвой 24 пояснил, что нейросеть в данном случае является инструментом выявления, но потом данные все равно показывают человеку, который принимает финальное решение.

"Он ставит подпись под тем, что на фотографии действительно борщевик, и уже после этого физическому лицу отправляется административный штраф", – рассказал специалист.

По его словам, система работает так же, как и с распознаванием номеров.

"Там тоже периодически случаются ошибки, и для этого есть суд, который может аннулировать неверное наказание. Мне кажется, это хороший инструмент, и с борщевиком надо бороться, в том числе автоматизированными методами", – пояснил Горелкин.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Точность определения растений зависит от того, какая база данных используется для обучения нейросети. В целом она может составлять около 90% и увеличиваться пропорционально объему данных.

Эксперт подтвердил, что дроны в целом способны заметить многие нарушения, например захламление и наличие опасных предметов. Все зафиксированное станет сигналом для специалистов, чтобы пришла проверка.

При этом, по его словам, подобные технологии можно применять еще шире. В качестве примера он привел противодействие несанкционированным свалкам: регулярное и широкое использование беспилотников и систем искусственного интеллекта способно вывести эту работу на качественно новый уровень, заключил Горелкин.

