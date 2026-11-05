Максим Фадеев заявил, что не запрещал певице Линде исполнять его хиты

Максим Фадеев опроверг слухи о том, что якобы пытался запретить певице Линде исполнять его хиты и написал на нее заявление в полицию. Продюсер отметил, что был в шоке, узнав об участии коллеги в уголовном деле на фоне скандала с композициями. Подробности – в материале Москвы 24.
"Историю о моем причастии разгоняли СМИ"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/fadeevmaxim; lindageyman
Продюсер Максим Фадеев в личном блоге поставил точку в скандале с певицей Линдой (настоящее имя – Светлана Гейман).
Он ответил на вопросы подписчиков и прокомментировал два громких момента, связанных с конфликтом и уголовным делом из-за прав на песни. Фадеев опроверг слух о том, что это он написал на нее заявление в полицию.
"Для меня был такой же шок, когда я узнал о ее обысках. Видимо, следствие посчитало необходимым это инициировать. А историю с тем, что я к этому причастен, разгоняли намеренно некоторые СМИ и мои коллеги", – заявил он.
Также продюсер подчеркнул, что не запрещал Линде исполнять его песни и попросил подписчиков донести до нее эту информацию.
Линда и Фадеев начали сотрудничать в 1990-х годах. Наибольшую популярность получили их совместные альбомы "Песни тибетских лам" и "Ворона".
Однако к концу десятилетия творческий союз начал распадаться, в качестве причин в СМИ указывались денежный вопрос и нараставшее напряжение в команде. Последний альбом продюсера и певицы "Плацента" вышел в 1999 году.
Задержание и 8-часовой допрос
О задержании Линды и ее концертного директора Михаила Кувшинова стало известно 12 мая. Светлану подозревали в том, что она вместе с директором компании "Профит" Дарьей Шамовой (владельцем фирмы является арестованный гендиректор издательства "Джем" Андрей Черкасов) подделала документы и переоформила на себя авторские права на песни, которые ранее принадлежали продюсеру Максиму Фадееву.
По данным СМИ, разбирательства касались хитов "Ворона", "Песни тибетских лам", "Звездная коллекция" и других. В рамках уголовного дела прошли обыски в офисе ООО "Профит".
Допрос певицы длился около 8 часов. Сначала Линда проходила по делу как свидетель, позже появилась информация, что она стала подозреваемой, но правоохранители опровергли это заявление.
В свою очередь продюсер певицы Михаил Кувшинов получил статус подозреваемого по делу о мошенничестве с авторскими правами. По материалам дела, ущерб от его действий превысил 1 миллион рублей. Кувшинова отправили под домашний арест, а в августе Тверской суд Москвы продлил эту меру до 20 ноября.
Фадеев тогда прокомментировал задержание, добавив, что ему жаль, что их отношения с Линдой "оказались в такой точке".
В июне стало известно, что следствие объединило уголовные дела в отношении Кувшинова и Черкасова в одно производство.
Тогда же выяснилось, что почерковедческая экспертиза выявила подделку подписи продюсера на документах. Они касались авторских прав на музыкальные произведения, вошедшие в пять альбомов. Источник в правоохранительных органах сообщил СМИ, что инициатором схемы с подделкой подписи мог стать Черкасов.
"Именно он, предположительно, ввел в заблуждение М. Кувшинова и Линду, которые много лет ничего не знали о том, что распоряжаются правами Фадеева, полученными незаконным путем", – добавил собеседник СМИ.
Отмена концертов по вине организаторов
Еще в мае Линда вышла на связь с поклонниками. Певица назвала происходящее "тяжелыми временами" и отметила, что, несмотря на сложности, не планирует отказываться от выступлений.
При этом в конце октября исполнительница хита "Ворона" и ее команда сообщили в блоге, что ряд концертов за границей не состоятся.
"Привет, дорогие наши единомышленники! К сожалению, наши концерты в ноябре в Казахстане и в декабре в Узбекистане не состоятся по причинам, известным только организаторам. Ну а мы делаем все возможное, чтобы приехать к вам весной. До скорой встречи!" – заявила Линда.
Далее певица отправилась в тур по городам России, но один из концертов тоже пришлось отменить по техническим причинам. Речь шла о выступлении в Великом Новгороде.