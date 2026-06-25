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25 июня, 18:18

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Максим Фадеев посвятил песню мальчику, погибшему при спасении друга в Ингушетии

"Настоящий герой": звезды почтили память погибшего в Ингушетии мальчика

Продюсер и композитор Максим Фадеев посвятил песню 8-летнему мальчику с Северного Кавказа, погибшему при спасении друга. Кто еще из знаменитостей поддержал семью школьника, читайте в материале Москвы 24.

"Единение, о котором можно только мечтать"

Фото: MAX/"Максим Фадеев"

Подвиг 8-летнего школьника, утонувшего при спасении друга в реке Сунжа в Ингушетии, не оставил равнодушными тысячи людей. На трагедию в том числе отреагировали знаменитости. Продюсер и композитор Максим Фадеев в своем блоге рассказал, что гибель мальчика настолько его тронула, что он решил выразить свои эмоции в песне, посвятив ее ребенку и единению народов Северного Кавказа. Композиция под названием "Маленькая ладонь" выйдет 26 июня.

К нашим разным несчастьям добавилось еще одно… Это мальчик, который спасал своего друга и погиб. Я выражаю соболезнования всем жителям Кавказа. Я увидел единение, о котором можно только мечтать. Я уже думал, что такого не будет и никогда и не бывает. А это бывает.
Максим Фадеев
продюсер, композитор, заслуженный деятель искусств РФ

Фото: MAX/"Максим Фадеев"

Фадеев расчувствовался и резко прервал запись видео. Композитор также написал, что песню исполнит народная артистка Чеченской Республики и Ингушетии Айна Гетагазова.

Фигуристка Евгения Медведева написала в блоге, что, "несмотря на свой юный возраст, мальчик совершил настоящий мужской поступок".

Я мечтаю жить в мире, где будет больше таких людей, как родители мальчика, воспитавшие настоящего героя. Где будет больше такого единения, какое мы увидели в Ингушетии. И где будет больше таких людей, как Хизир.
Евгения Медведева
фигуристка

Также к семье мальчика обратился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он выразил соболезнования родственникам ребенка и отметил, что трагедия смогла объединить совершенно незнакомых людей.

"Маленький герой стал причиной и символом этого удивительного братства между народами соседних республик", – написал Кадыров на своей странице в социальной сети.

Кинулся спасать друга

Фото: ГУ МЧС России по Республике Ингушетия

Школьник из Ингушетии пропал без вести во время прогулки с друзьями у реки Сунжа 15 июня. Он прыгнул в воду, чтобы спасти поскользнувшегося товарища. В итоге первый упавший в реку мальчик смог ухватиться за корни деревьев и выбраться на берег, а ребенка, бросившегося его спасать, унесло течением.

Поисково-спасательная операция продолжалась 8 дней. За это время тысячи добровольцев из всех регионов Северного Кавказа обследовали местность. Волонтеры проходили бурные воды, держась за руки. Основные поиски были сосредоточены в районе Сунжи на протяжении 24 километров: от Карабулака до административной границы с Чечней.

Тело мальчика удалось обнаружить только 22 июня. Его нашли в 10 километрах от места, где он пытался спасти друга.

Погибшему школьнику 20 июня исполнилось 8 лет, а его похороны состоялись вечером 22-го. На кладбище пришли тысячи жителей, в том числе из соседних регионов, которые помогали искать мальчика и до последнего верили, что найдут его живым.

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