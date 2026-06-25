Максим Фадеев посвятил песню мальчику, погибшему при спасении друга в Ингушетии

Продюсер и композитор Максим Фадеев посвятил песню 8-летнему мальчику с Северного Кавказа, погибшему при спасении друга. Кто еще из знаменитостей поддержал семью школьника, читайте в материале Москвы 24.
"Единение, о котором можно только мечтать"
Подвиг 8-летнего школьника, утонувшего при спасении друга в реке Сунжа в Ингушетии, не оставил равнодушными тысячи людей. На трагедию в том числе отреагировали знаменитости. Продюсер и композитор Максим Фадеев в своем блоге рассказал, что гибель мальчика настолько его тронула, что он решил выразить свои эмоции в песне, посвятив ее ребенку и единению народов Северного Кавказа. Композиция под названием "Маленькая ладонь" выйдет 26 июня.
Фадеев расчувствовался и резко прервал запись видео. Композитор также написал, что песню исполнит народная артистка Чеченской Республики и Ингушетии Айна Гетагазова.
Фигуристка Евгения Медведева написала в блоге, что, "несмотря на свой юный возраст, мальчик совершил настоящий мужской поступок".
Также к семье мальчика обратился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он выразил соболезнования родственникам ребенка и отметил, что трагедия смогла объединить совершенно незнакомых людей.
"Маленький герой стал причиной и символом этого удивительного братства между народами соседних республик", – написал Кадыров на своей странице в социальной сети.
Кинулся спасать друга
Школьник из Ингушетии пропал без вести во время прогулки с друзьями у реки Сунжа 15 июня. Он прыгнул в воду, чтобы спасти поскользнувшегося товарища. В итоге первый упавший в реку мальчик смог ухватиться за корни деревьев и выбраться на берег, а ребенка, бросившегося его спасать, унесло течением.
Поисково-спасательная операция продолжалась 8 дней. За это время тысячи добровольцев из всех регионов Северного Кавказа обследовали местность. Волонтеры проходили бурные воды, держась за руки. Основные поиски были сосредоточены в районе Сунжи на протяжении 24 километров: от Карабулака до административной границы с Чечней.
Тело мальчика удалось обнаружить только 22 июня. Его нашли в 10 километрах от места, где он пытался спасти друга.
Погибшему школьнику 20 июня исполнилось 8 лет, а его похороны состоялись вечером 22-го. На кладбище пришли тысячи жителей, в том числе из соседних регионов, которые помогали искать мальчика и до последнего верили, что найдут его живым.