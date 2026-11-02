Врач Егорова: удаление татуажа грозит глубокими ожогами и рубцовыми изменениями

Россиянка лишилась бровей после удаления татуажа в салоне, сообщили СМИ. При этом после судов она же осталась должна исполнителям крупную сумму. Чем опасна эта процедура и как выбрать хорошую организацию для ее проведения, разбиралась Москва 24.

Лазер на максимум

Фото: телеграм-канал Baza

Жительница Екатеринбурга лишилась бровей после удаления татуажа, однако суд обязал ее выплатить салону 140 тысяч рублей, сообщил телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, девушка планировала обновить татуаж, но мастер предложила предварительно вывести лазером старый пигмент. Процедура затянулась на год: по словам Тамары, после каждого сеанса брови кровили, а кожу сильно жгло.

На одном из сеансов сотрудница решила ускорить процесс и включила лазер на максимум – кожа сгорела, волосяные фолликулы погибли, и девушка осталась без бровей. Позже выяснилось, что у салона отсутствовала лицензия на лазерное удаление, а процедуру проводила не врач-косметолог.

Первая судебная инстанция поддержала клиентку: салон обязали вернуть деньги, выплатить компенсацию и штраф, а расходы на экспертизу распределили пропорционально. Однако попытка добиться более крупных выплат обернулась против нее: апелляция существенно урезала выплаты и возложила на девушку 97% стоимости экспертизы. Теперь она должна салону 140 тысяч рублей, из-за чего ее счета заблокированы, утверждают журналисты.

Ранее похожий случай произошел в Калининграде, где местной жительнице повредили нерв при увеличении губ. Восстановление под наблюдением невролога заняло почти год. Косметолог отказалась возвращать деньги и в ходе разбирательства заявила, что процедуру не проводила, ссылаясь на отсутствие договоров и чеков.

Суд эти доводы не принял и взыскал в пользу пострадавшей свыше 200 тысяч рублей за оказанную и некачественно выполненную услугу.

"Вариант нормы"

Перед походом на подобные процедуры председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов рекомендовал убедиться, что организация обладает хотя бы формальными гарантиями безопасности.

"Прежде всего, у нее должна быть лицензия на медицинскую деятельность: татуаж и другое вмешательство в кожные покровы уже не косметика, а косметология. Если в заведении такого документа нет, обращаться туда категорически нельзя. Это одна из условных гарантий, что вреда не будет, потому что сотрудники образованы, у них есть медицинские знания", – сказал он Москве 24.





Алексей Койтов председатель Союза потребителей РФ Если произошла беда, организация обязана возместить вред в полном объеме – физический и моральный, плюс утраченный заработок, если из-за этого человек не сможет трудиться. Размер компенсации определит суд.

В свою очередь, врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова рассказала Москве 24, что процедура удаления татуажа сама по себе болезненная и сопровождается отеком, покраснением и воспалением.

"Не всегда удается убрать татуаж с первого раза. Специалист предупреждает пациентов, что брови могут выпадать, но потом они восстанавливаются, поскольку происходит термическое воздействие. Поэтому, делая татуаж, клиент должен отдавать себе отчет, какой это пигмент, на каком слое он залегает, как он дальше будет вести себя в тканях. Например, пигмент, который делали 15 лет назад, находится очень глубоко, и при выведении промежуточная форма иногда бывает синего цвета. Риски есть в любом случае", – отметила эксперт.

Крайне редко, но бывают ситуации, когда мастер включил аппарат на сверхвысокую мощность, из-за чего появляется глубокий ожог и рубцовые изменения, предупредила врач.

"Истинную картину нужно оценивать через 3 недели. Если клиент только что вышел из салона и заметен такой результат, это вариант нормы. Если все затянулось, значит, случился глубокий ожог, и вместе с рубцом фолликулы расти не будут", – подчеркнула специалист.





Татьяна Егорова врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Что касается татуажа в целом – современные пигменты выводятся с одного раза. Старые техники с глубоким прикосновением пигмента очень плохо уходят, иногда до бледно-серого цвета.

Егорова подчеркнула, что лазерные технологии – это ювелирная работа. Поэтому, если появилось желание избавиться от пигмента, важно обращаться в квалифицированное учреждение и почитать отзывы о нем. При этом на сегодняшний день это достаточно дорогая процедура, добавила специалист.

"Сам татуаж век может обернуться постоянными халязионами даже при малейшей простуде, такое бывает часто. Кроме того, на пигмент в организме рискует вырабатывается аутоиммунная реакция: возникают клетки иммунной системы, которые пытаются бесконечно вывести этот пигмент, поэтому очень велик риск возникновения негативных процессов", – отметила врач.

В целом она рекомендовала отказаться от нанесения татуажа и других аналогичных процедур из-за риска осложнений.

