30 декабря, 01:30

Происшествия

Блогеру, который передал волонтерам травмированного львенка в Москве, грозит штраф

Блогеру, который передал волонтерам травмированного львенка в Москве, грозит штраф

Прокуратура начала проверку блогера после передачи травмированного львенка в Москве

Прокуратура Москвы начала проверку после информации о жестоком обращении с львенком

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 декабря

Экс-хозяин львицы пожертвовал 500 тыс рублей на ее реабилитацию

Хозяин львенка с повреждением позвоночника признал вину

Природоохранная прокуратура начала проверку из-за травмированного львенка в Москве

Московского блогера могут обвинить в жестоком обращении с животным

"Москва сегодня": каким станет наступающий 2026 год огненной красной лошади

Московский зоопарк опубликовал видео с пандами, съезжающими с горки

Блогеру, который передал волонтерам травмированного львенка, грозит штраф, рассказал юрист и общественный деятель Артур Каримов.

Владелец пострадавшего животного утверждает, что проблемы со здоровьем львенка вызваны не только неправильным питанием, но и являются врожденными. Однако если будет установлено, что травмы львенку нанес блогер, то он может быть лишен свободы сроком на 3 года. Помимо этого, содержание диких животных дома запрещено, за это грозит штраф.

