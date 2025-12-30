Блогеру, который передал волонтерам травмированного львенка в Москве, грозит штраф

Блогеру, который передал волонтерам травмированного львенка, грозит штраф, рассказал юрист и общественный деятель Артур Каримов.

Владелец пострадавшего животного утверждает, что проблемы со здоровьем львенка вызваны не только неправильным питанием, но и являются врожденными. Однако если будет установлено, что травмы львенку нанес блогер, то он может быть лишен свободы сроком на 3 года. Помимо этого, содержание диких животных дома запрещено, за это грозит штраф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

