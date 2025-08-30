Более 600 собак приняли участие в костюмированном параде корги. Шествие проходило на ВДНХ. Тематикой события стали советские мультфильмы. Хозяева нарядили своих любимцев в костюмы известных с детства персонажей.

Парад корги стартовал от арки Главного входа ВДНХ. Участники колонной проследовали в Узбекский парк. Там прошли соревнования на полосе препятствий и конкурс костюмов. Завершилось событие торжественной церемонией награждения победителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.