30 августа, 14:15

Более 600 собак приняли участие в костюмированном параде корги. Шествие проходило на ВДНХ. Тематикой события стали советские мультфильмы. Хозяева нарядили своих любимцев в костюмы известных с детства персонажей.

Парад корги стартовал от арки Главного входа ВДНХ. Участники колонной проследовали в Узбекский парк. Там прошли соревнования на полосе препятствий и конкурс костюмов. Завершилось событие торжественной церемонией награждения победителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныегородвидеоНаталия Шкода

