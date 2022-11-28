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M24.RU

Специалисты рассказали о помощи домашним и бездомным животным в столице

Специалисты рассказали о помощи домашним и бездомным животным в столице

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В Госдуму внесли законопроект об обязательной стерилизации и маркировке домашних животных

28 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Домашние животные Москвы: ответственное обращение и защита". Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню домашних животных, который отмечается 30 ноября.

Перед журналистами выступили:

  • председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Александр Соловьев;
  • депутат Мосгордумы, директор АНО "Центр контроля качества городской среды" Александр Козлов;
  • руководитель Фонда помощи лабораторным крысам Александра Астахова;
  • юрист, разработчик проектов законов в сфере ответственного обращения с животными Мария Шабалина.
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