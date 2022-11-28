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Специалисты рассказали о помощи домашним и бездомным животным в столице
28 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Домашние животные Москвы: ответственное обращение и защита". Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню домашних животных, который отмечается 30 ноября.
Перед журналистами выступили:
- председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Александр Соловьев;
- депутат Мосгордумы, директор АНО "Центр контроля качества городской среды" Александр Козлов;
- руководитель Фонда помощи лабораторным крысам Александра Астахова;
- юрист, разработчик проектов законов в сфере ответственного обращения с животными Мария Шабалина.