Специалисты рассказали о помощи домашним и бездомным животным в столице

28 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Домашние животные Москвы: ответственное обращение и защита". Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню домашних животных, который отмечается 30 ноября.

Перед журналистами выступили:

