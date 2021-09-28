Прихожане храма рассказали о появлении лисы в центре Москвы

Лиса распугала прихожан в Сретенском монастыре. С самого утра она носится по территории, прыгает по карнизам. Ее не могут поймать ни священники, ни посетителя храма.

"С той стороны, со стороны старого храма, там бежала, за ней бегали люди, охрана здешняя, мы пытались ее словить, но она не далась. Лиса, ребят, лиса! Здесь нет леса. Откуда она? Не иначе как с небес спустилась, у меня такое ощущение," – рассказала прихожанка Гаяне Осипова.

Приехавшие на место сотрудники МЧС также пытаются поймать лису. Одному из них почти удалось это сделать, но в последний момент лиса убежала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.