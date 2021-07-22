Москвичи заметили ворона в автобусе

Ворон-москвич был замечен в одном из столичных автобусов. Кадры птицы в общественном транспорте нам прислали телезрители.

На видеозаписи ворон спокойно сидит на руке хозяина и смотрит на экран его смартфона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.