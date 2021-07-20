Редкую желтую трясогузку заметили в столичном парке

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В столичном природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" заметили редкую птицу, включенную в Красную книгу Москвы, – желтую трясогузку. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" заметили редкую птичку – желтую трясогузку. Это самый маленький представитель семейства трясогузок", – говорится в сообщении.
Отмечается, что эти птицы гнездятся на открытых и, как правило, заболоченных пространствах. Построенные прямо на земле гнезда они скрывают ветвями либо прячут за неровностями ландшафта. На зимовку желтые трясогузки улетают в центральные и южные части Африки.
"Желтая трясогузка занесена в Красную книгу Москвы. Кроме нее, в списке редких представителей столичных флоры и фауны еще 568 видов. Все они бережно охраняются", – отметили в ведомстве.
Ранее на прудах природно-исторического парка "Царицыно" заметили уток необычного окраса. Всего москвичи насчитали пять таких птиц: одну коричневую, двух коричневых с белой грудкой и двух таких же, только с зеленой головой. Некоторые предположили, что это какой-то редкий краснокнижный вид уток.
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