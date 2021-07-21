Москва онлайн покажет жизнь белой медведицы, спасенной в Якутии

Фото: пресс-служба зоопарка/Агентство "Москва"

22 июля зрители Москвы онлайн узнают о судьбе белой медведицы, которую весной привезли на реабилитацию из Якутии в столичный зоопарк. О состоянии животного, лечении и питании расскажет директор зоосада Светлана Акулова.

В прямом эфире вы сможете понаблюдать за жизнью медведицы в вольере, ее играми и купанием.

Смотрите прямую трансляцию 22 июля в 15:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.