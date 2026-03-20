Клещи-мутанты из Африки и Азии появились в России

С приходом тепла в Москве начался сезон клещей. В этом году по России распространяются клещи-мутанты из Африки и Азии рода Хиаломма, которых прозвали "клещами-зебрами" за желтые полоски на лапках. Они крупнее обычных, преследуют жертву, и привычные спреи на них не действуют.

Их все чаще встречают на юге России: в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и на Северном Кавказе. По словам экологов, всему виной глобальное потепление и миграция птиц. В Москву их иногда завозят, но столичный климат для них суров.

