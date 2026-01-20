В сервисе "Моспитомец" появились советы для владельцев домашних животных

Советы для владельцев домашних животных появились в сервисе "Моспитомец" на портале mos.ru. Об этом рассказали в столичном департаменте информационных технологий.

Рекомендации разделили на 5 блоков – "Появился питомец", "Здоровье", "Выход в свет", "Неприятности", "Права и защита". Там хозяева могут найти всю полезную информацию, например, когда сделать животному прививку, чем лучше его кормить, или кто позаботится о питомце во время отпуска владельцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.