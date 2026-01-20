Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 12:00

Город

В сервисе "Моспитомец" появились советы для владельцев домашних животных

В сервисе "Моспитомец" появились советы для владельцев домашних животных

Лис заметили в районе станции метро "Севастопольская" в Москве

Для владельцев собак и кошек стали доступны онлайн-консультации московских ветеринаров

"Новости дня": вольерный комплекс возведут для панды Катюши в Московском зоопарке

Манул Тимофей из Московского зоопарка вышел на прогулку по уличному вольеру

Зрители Москвы 24 показали кадры с лисой в Медведкове

Онлайн-консультации ветеринаров запустили в Москве

Панда Катюша из Московского зоопарка набирается сил после активных выходных

Свыше 100 животных из приютов Москвы обрели дом в новогодние праздники

"Новости дня": ослик Жорик из зоны СВО переехал в детскую зону Московского зоопарка

Советы для владельцев домашних животных появились в сервисе "Моспитомец" на портале mos.ru. Об этом рассказали в столичном департаменте информационных технологий.

Рекомендации разделили на 5 блоков – "Появился питомец", "Здоровье", "Выход в свет", "Неприятности", "Права и защита". Там хозяева могут найти всю полезную информацию, например, когда сделать животному прививку, чем лучше его кормить, или кто позаботится о питомце во время отпуска владельцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоИван Евдокимов

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика