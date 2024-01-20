Кота, которого проводница выбросила из поезда в Кирове, обнаружили мертвым

Кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда на вокзале в Кирове, нашли мертвым. Об этом сообщают информагентства.

Инцидент произошел 11 января в поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург. Кот ехал в переноске по специальному билету, но в какой-то момент животное выбралось из нее. По словам проводницы, она не смогла найти владельцев кота, поэтому выбросила его из вагона в районе вокзала в городе Киров.

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