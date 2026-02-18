Специалисты Московского зоопарка тренируют кур, чтобы опровергнуть сомнения в их умственных способностях. Например, курица Гела в возрасте года подает лапу, различает цвета и пинает клювом мячик. Обучать командам ее начали в 4 месяца. В зоопарке занимаются уже 5 птиц.

Самцы хуже поддаются дрессировке. Курицы же, по мнению орнитологов, обладают развитыми когнитивными способностями, хорошей памятью и ассоциативным мышлением.

