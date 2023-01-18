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Просидевшего три дня на суше сивуча спасли на Сахалине

Просидевшего три дня на суше сивуча спасли на Сахалине

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Сивуча спасли на Сахалине. Любопытное животное отправилось прогуляться по берегу Охотского моря, но лунка во льду, через которую он выбирался, замерзла, поэтому вернуться в воду сивуч не смог.

Тюлень просидел на суше без еды три дня, пока местный житель не нашел его. Мужчина обратился к спасателям, которые довезли 80-килограммового сивуча до открытой воды и проследили, чтобы он вернулся в море. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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