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Просидевшего три дня на суше сивуча спасли на Сахалине
Сивуча спасли на Сахалине. Любопытное животное отправилось прогуляться по берегу Охотского моря, но лунка во льду, через которую он выбирался, замерзла, поэтому вернуться в воду сивуч не смог.
Тюлень просидел на суше без еды три дня, пока местный житель не нашел его. Мужчина обратился к спасателям, которые довезли 80-килограммового сивуча до открытой воды и проследили, чтобы он вернулся в море. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.