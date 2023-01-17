"Актуальный репортаж": клонированная в Подмосковье корова впервые родила

В Подмосковье клонированная корова по кличке Цветочек впервые родила. Теленок весом 40 килограммов совершенно здоров.

Кстати, в 2022 году исполнилось 25 лет с момента появления овечки Долли. Это было первое в истории успешное клонирование, которое стало важным этапом в биологических исследованиях.

Как за это время изменились технологии клонирования? И чего удалось добиться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.