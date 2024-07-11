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11 июля, 18:00

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Московский зоопарк показал, как отдыхает панда Катюша

Московский зоопарк показал, как отдыхает панда Катюша

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Московский зоопарк показал, как отдыхает панда Катюша. В учреждении у нее есть деревянная лежанка, личная пальма и орошение воздуха.

Как отметила директор зоопарка Светлана Акулова, детеныш весит уже 32 килограмма. В такую жару панды почти не выходят из вольера, а кормят их освежающими лакомствами – это бамбук из холодильника и замороженный лед с кусочками фруктов и овощей. Также в вольерах есть бассейны с водой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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