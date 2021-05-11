Во Владивостоке к центру спасения животных подкинули ручного медвежонка. Зоозащитники обнаружили его, придя утром на работу. Он не боялся людей и не пытался убежать.

Зверя подселили к его сородичам, которые уже живут в центре. Пока специалисты наблюдают за поведением найденыша и за тем, как он будет общаться с другими медвежатами. Решение о том, что с ним делать дальше, примут позже.

Выпускать животное, которое привыкло общаться с людьми, в дикую природу довольно опасно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.