В Челябинске открыли фитнес для собак

Каждая собака в Челябинске может заняться фитнесом. Бобики и Барбосы отжимаются и худеют к Новому году. Псы мчатся по беговым дорожкам, проходят препятствия, танцуют и даже катаются на скейте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.