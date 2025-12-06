Жители Химок рассказали, что бобры в местном парке могут навредить экологии. Животные активно валят и подгрызают деревья, заготавливая древесину для зимних убежищ, что ведет к сокращению зеленых насаждений, ухудшению вида территории и сокращению тенистых зон.

Эколог Илья Рыбальченко подчеркнул, что массовое повреждение деревьев создает не только экологические, но и прямые риски для безопасности посетителей. Ослабленные стволы могут внезапно упасть на прогулочные зоны и детские площадки.

