Почти 500 тыс животных получили помощь в госветклиниках столицы в 2023 году

Почти 500 тысяч животных получили помощь в государственных ветеринарных клиниках Москвы за 2023 год. Итоги работы подвели в комитете ветеринарии.

За год вакцинацию прошли 460 тысяч животных: 267 тысяч собак, 190 тысяч кошек и полторы тысячи других видов.

В столице работает 26 государственных ветклиник. А одним из значимых событий в жизни городской ветеринарной службы в 2023 году стало появление сервиса "Мой питомец" на портале mos.ru.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.