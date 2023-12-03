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03 декабря, 09:15

Общество

У маленькой панды из Московского зоопарка прорезались новые зубки

У маленькой панды из Московского зоопарка прорезались новые зубки

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Детеныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка растет с каждым днем. Еще четыре зуба прорезались у малышки и теперь у нее их шесть: два – на нижней и четыре – на верхней челюсти.

Вес маленькой панды уже составляет 6 545 килограммов, длина без хвоста – 63 сантиметра, а с хвостиком – 70,1 сантиметра.

Сейчас москвичи выбирают имя для маленькой панды на платформе "Активный гражданин" – подробнее в эфире телеканала Москва 24.

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