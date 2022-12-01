Медведь Диксон восстановился после операции на зубах

Знаменитый медведь Диксон полностью восстановился после операции на зубах. Ему успешно удалили поврежденный клык, с которым он поступил в Московский зоопарк.

Сразу сделать операцию было нельзя, так как Диксон находился в тяжелом состоянии. За последние месяцы он заметно окреп, что позволило провести процедуру, которая длилась 2,5 часа.

Челюсть медведя уже зажила, его кормят крупными порциями. Животное, раненое браконьерами, привезли в Московский зоопарк в начале сентября из Красноярского края.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.