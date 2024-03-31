Новости мира: тысячи итальянцев собрались на площади для наблюдения за пасхальным ритуалом

Тысячи человек собрались на площади у главного собора Флоренции в Италии, чтобы увидеть пасхальный ритуал "Взрыв повозки". Во время него запускают ракету в форме голубя в тележку с фейерверками. Считается, что успех этого ритуала предсказывает благополучный год.

Американская компания SpaceX успешно произвела запуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту – 23 спутника. Они пополнят группировку глобальной сети связи Starlink. Запустили ракету со стартового комплекса во Флориде.

Два человека погибли в потасовках на муниципальных выборах в Турции. Один из инцидентов случился в провинции на юго-востоке страны. Спор по поводу выборов перерос в драку, после чего в ход пошли камни, палки и даже огнестрельное оружие.

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