Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта, 17:15

В мире

Новости мира: тысячи итальянцев собрались на площади для наблюдения за пасхальным ритуалом

Новости мира: тысячи итальянцев собрались на площади для наблюдения за пасхальным ритуалом

Более 15 человек задержали после протестов в Тель-Авиве

Взрыв произошел на рыночной площади одного из городов в Сирии

На Мадагаскар обрушился разрушительный циклон "Гамане"

Новости мира: в Нидерландах освободили трех удерживаемых в кафе заложников

На востоке Нидерландов проходит спасательная операция по освобождению заложников

Новости мира: Францию захлестнули протесты

Новости мира: школьный автобус столкнулся с фурой в Техасе

Новости мира: в Риме прошел традиционный Крестный ход в вечер Страстной пятницы

Новости мира: девять человек задержаны в Таджикистане по делу о теракте в "Крокусе"

Тысячи человек собрались на площади у главного собора Флоренции в Италии, чтобы увидеть пасхальный ритуал "Взрыв повозки". Во время него запускают ракету в форме голубя в тележку с фейерверками. Считается, что успех этого ритуала предсказывает благополучный год.

Американская компания SpaceX успешно произвела запуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту – 23 спутника. Они пополнят группировку глобальной сети связи Starlink. Запустили ракету со стартового комплекса во Флориде.

Два человека погибли в потасовках на муниципальных выборах в Турции. Один из инцидентов случился в провинции на юго-востоке страны. Спор по поводу выборов перерос в драку, после чего в ход пошли камни, палки и даже огнестрельное оружие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика