Напавший на сотрудницу полиции во Франции задержан

Во Франции задержали подозреваемого в нападении на сотрудницу полиции в Нанте. Во время спецоперации пострадали двое оперативников. Об этом сообщает МВД.

Мужчина с ножом набросился на жандарма прямо в участке. Она в критическом состоянии. После преступник скрылся с табельным оружием. Его искали около 300 человек, в том числе с вертолета.

По тревоге в стране были подняты антитеррористические подразделения. СМИ пишут, что задержанный страдает психическим расстройством и его ранее внесли в реестр радикалов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.