В Москве полиция задержала 20 митингующих против закона о просветительской деятельности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московская полиция задержала 20 человек, протестующих против закона о просветительской деятельности. Об этом сообщает "Новая газета".

Акция протеста прошла около здания МГУ на Воробьевых горах. Участники акции обсудили законопроект с депутатом Валерием Рашкиным.

Среди задержанных оказались демонстранты с плакатами и люди, кричавшие лозунги. Кроме того, был задержан депутат Мосгордумы Павел Тарасов.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется понятие "просветительская деятельность". Под данным понятием подразумевается деятельность, проводимая вне рамок образовательных программ, нацеленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенций в целях развития человека.

Закон запрещает использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, предоставление обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов.

Однако научное сообщество новый закон не поддержало. Его представители считают, что такие меры могут затормозить популяризацию науки. Против изменений выступил президиум Академии наук.