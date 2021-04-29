Четырех человек убили в немецкой больнице

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В одной из немецких больниц в Потсдаме нашли четыре тела с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что еще один человек получил серьезные ранения. Погибших и пострадавшего обнаружили в разных палатах клиники в районе Бабельсберг Потсдама.

Полицейские рассказали, что травмы на телах умерших говорят о жестком внешнем насильственном воздействии. В рамках расследования задержана сотрудница полиции. На данный момент других подробностей не уточняется.

Заведение, где произошел инцидент, предназначено для постоянного ухода за людьми с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что не менее пяти человек пострадали при стрельбе в американском штате Луизиана. По данным полиции, стрельба произошла в городе Шривпорт.