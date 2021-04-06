Три человека погибли после стрельбы в американском штате Мэриленд

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Три человека скончались в результате стрельбы в американском штате Мэриленд. Об этом сообщает полиция в Twitter-аккаунте.

Уточняется, что инцидент произошел на окраине города Фредерик.

"Мы выехали на вызов после сообщений о стрельбе. Две жертвы и подозреваемый убиты", – говорится в сообщении.

Известно, что второго нападавшего на данный момент не поймали. Полиция призвала избегать районов, которые расположены рядом с местом происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области неизвестный стрелял в детей на игровой площадке. В результате возбуждено дело о покушении на убийство после ранения ребенка.