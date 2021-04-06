Три человека погибли после стрельбы в американском штате Мэриленд

Фото: AP Photo/Julio Cortez, File
Три человека скончались в результате стрельбы в американском штате Мэриленд. Об этом сообщает полиция в Twitter-аккаунте.
Уточняется, что инцидент произошел на окраине города Фредерик.
"Мы выехали на вызов после сообщений о стрельбе. Две жертвы и подозреваемый убиты", – говорится в сообщении.
Известно, что второго нападавшего на данный момент не поймали. Полиция призвала избегать районов, которые расположены рядом с местом происшествия.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области неизвестный стрелял в детей на игровой площадке. В результате возбуждено дело о покушении на убийство после ранения ребенка.