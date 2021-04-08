Один из богатейших людей Великобритании был убит в своем поместье

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Одного из богатейших людей Великобритании убили на территории его поместья на юго-западе Англии. Об этом сообщает газета Times.

Отмечается, что нападение совершили на 83-летнего владельца отелей Ричарда Саттона. Полиция, прибывшая на место преступления после звонка одного из соседей, обнаружила его с ножевым ранением. Кроме того, ножевое ранение получила 60-летняя женщина, которая также находилась дома. Ее доставили в больницу на вертолете.

Известно, что в связи с нападением полицейские задержали 34-летнего мужчину из Гилленгема, который был знаком с жертвой. Установлено, что подозреваемый выехал из поместья на автомобиле "Рендж Ровер" в направлении Лондона. Стражи порядка отслеживали машину на протяжении порядка 200 километров, после чего задержали мужчину уже в британской столице.

Подозреваемого доставили в больницу с ранениями, которые не представляют угрозы для жизни. Мотивы преступления не называются, в настоящее время начато расследование.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на мультимиллионера из списка Forbes Олега Бурлакова.