Один из богатейших людей Великобритании был убит в своем поместье

20:59
Фото: Depositphotos/jovannig
Одного из богатейших людей Великобритании убили на территории его поместья на юго-западе Англии. Об этом сообщает газета Times.
Отмечается, что нападение совершили на 83-летнего владельца отелей Ричарда Саттона. Полиция, прибывшая на место преступления после звонка одного из соседей, обнаружила его с ножевым ранением. Кроме того, ножевое ранение получила 60-летняя женщина, которая также находилась дома. Ее доставили в больницу на вертолете.
Известно, что в связи с нападением полицейские задержали 34-летнего мужчину из Гилленгема, который был знаком с жертвой. Установлено, что подозреваемый выехал из поместья на автомобиле "Рендж Ровер" в направлении Лондона. Стражи порядка отслеживали машину на протяжении порядка 200 километров, после чего задержали мужчину уже в британской столице.
Подозреваемого доставили в больницу с ранениями, которые не представляют угрозы для жизни. Мотивы преступления не называются, в настоящее время начато расследование.
Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на мультимиллионера из списка Forbes Олега Бурлакова.
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