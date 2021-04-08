Российского туриста нашли мертвым в турецком отеле

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В номере отеля в турецкой Анталье нашли мертвым 36-летнего россиянина. Данную информацию подтвердили в Генконсульстве РФ.

"По данному факту проводят проверку правоохранительные органы. По ее результатам родные и близкие покойного будут проинформированы дополнительно", – приводит "Интерфакс" сообщение российской дипмиссии.

Сотрудники генконсульства совместно со страховой компанией и местными властями оказывают необходимое содействие в репатриации тела на родину.

Ранее тело неизвестного мужчины обнаружили в подвале дома на западе столицы. Останки доставили в морг. Причина смерти устанавливается.