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20 марта, 15:45

В мире

Новости мира: главу финансовой пирамиды во Вьетнаме могут приговорить к смертной казни

Новости мира: главу финансовой пирамиды во Вьетнаме могут приговорить к смертной казни

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Прокуратура Вьетнама потребовала казнить создательницу самой крупной финансовой пирамиды. 68-летняя глава девелоперской компании Чыонг Ми Лан путем махинаций обогатилась на 20 миллиардов долларов, что равно 5% ВВП страны. В деле замешаны еще 85 человек.

Тем временем Финляндия в седьмой раз подряд признана самой счастливой страной. Об этом говорится во Всемирном докладе о счастье, который представила ООН. Согласно рейтингу, в тройку лидеров также вошли Дания и Исландия. А самой несчастливой страной стал Афганистан, заняв 143 строчку рейтинга. В конце списка также оказались Ливан, Сьерра-Леоне и Демократическая Республика Конго.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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