Новости мира: фермеры пообещали заблокировать дороги по всей Польше

Лидеры ЕС не хотят публично говорить о вступлении Украины в Евросоюз из-за протеста фермеров. Издание Politico утверждает, что на данный момент силы ЕС направлены на то, чтобы успокоить аграриев, которые требуют ввести пошлины или запрет на дешевый импорт украинской продукции. Фермеры пообещали заблокировать дороги по всей Польше. На протесты могут выйти около 70 тысяч человек.

На выставке электроники в Лас-Вегасе представили специального робота-массажиста. Он может подстраивать технику массажа индивидуально под каждого человека. Машина оснащена искусственным интеллектом и 3D-сканером.

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