Новости мира: Билл Гейтс предупредил о новой опасности

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предупредил весь мир о пандемиях, которые могут быть гораздо страшнее коронавируса. Он призывал правительства всех стран выделить деньги на борьбу со следующей глобальной вспышкой. Речь, конечно же, идет о многих миллиардах долларов. Гейтс заявил, что уже совсем скоро человечеству предстоит столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности, чем COVID-19.

В Кракове демонстранты перекрыли дорогу кортежу лидера правящей партии "Закон и порядок" Ярослава Качиньского. Протестующие считают, что политик причастен к авиакатастрофе под Смоленском в апреле 2010 года, в которой погиб его брат-близнец Лех Качиньский и его жена Мария. Якобы именно Ярослав отдал приказ посадить самолет, несмотря на крайне плохую погоду. Подобные акции, конечно, не повышают рейтинг политика, который заявлял о намерении принять участие в президентских выборах в 2024 году.

Новак Джокович займется производством лекарства от коронавируса. Теннисист приобрел 80% акций датской биотехнологической компании Quant Biol Res. Сам Джокович не болел коронавирусом, однако пострадал из-за пандемии. Он не правильно заполнил документы, необходимые для въезда на территорию Австралии. В результате его не допустили к участию турнира большого шлема в Мельбурне.

Чешская певица Хана Хорка умерла от коронавируса. Заразилась она специально. 57-летняя артистка хотела получить справку о перенесенной болезни и таким образом получить ковидный паспорт, не проходя вакцинацию. За несколько дней до смерти женщина написала в соцсетях, что выздоравливает, но к сожалению, закончилось все летальным исходом.

Джо Байден подвел итоги года в должности президента США. На специальной пресс-конференции американский лидер заявил, что "Омикрон" – не повод для паники и у штатов есть все для борьбы с ним. Так что локдауна и массовых закрытий школ не будет. Немало времени Байден уделил отношениям между США и Россией. Он пообещал Москве новые санкции в случае эскалации конфликта на Украине и посетовал на то, что три раунда переговоров с Россией по безопасности не дали результатов. При этом он не исключил возможности новой встречи с Владимиром Путиным.

В Страсбурге, где прошло очередное заседание Европарламента, журналисты ушли с пресс-конференции президента Франции Эммануэля Макрона. По словам очевидцев, представители СМИ прождали выхода французского лидера несколько часов, а потом узнали, что Макрон планирует выступить с заявлением, а вот отвечать на вопросы не будет. После этого было принято единогласное решение покинуть зал.

Нурсултан Назарбаев не будет пожизненно возглавлять Совет безопасности Казахстана. Парламент страны принял соответствующие поправки в законодательство. Правда, сами депутаты говорят, что эти поправки – просто уточнения и о немедленном уходе Назарбаева с поста речи не идет. Кроме того, бывший президент Казахстана останется членом Конституционного совета страны и председателем партии "Свет Отечества".

В Молдавии готовятся к режиму ЧП из-за газового кризиса. В четверг истекает срок выплаты аванса за поставки топлива из России, но у Кишинева нет на это денег. Уже через несколько часов "Газпром" может перекрыть трубу и пока никто не может точно сказать, что делать молдавскому правительству в этом случае. Режим ЧП на территории страны будет действовать 2 месяца.



Извержение вулкана стало причиной экологической катастрофы в Перу. Вызванное им цунами разрушило несколько огромных цистерн на территории местного нефтеперерабатывающего завода. Нефть разлилась вдоль береговой линии на несколько километров. По словам экологов в районе катастрофы массово гибнут птицы и морские обитатели. Министр окружающей среды Перу распорядился ликвидировать все последствия за 10 дней, но специалисты сомневаются, что с проблемой удастся справиться так быстро.

