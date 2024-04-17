Новости мира: нелегальные африканские мигранты собрались у мэрии Нью-Йорка

В Нью-Йорке нелегальные мигранты из Африки собрались у здания мэрии, где проходят слушания, на которых решается вопрос по их дальнейшему проживанию в Штатах. Более тысячи человек выстроились в очередь. Они требуют грин-карты и рабочие визы, которые им обещал президент страны Джо Байден. Кроме того, мигранты просят предоставить им жилье вместо временных приютов.

Тем временем в Польше протестуют местные борцы за экологию. Группа экоактивистов перегородила мост в Варшаве. Вдобавок к этому, ее участники приклеили руки к асфальту. Таким образом они требуют от властей выделять больше денег на развитие общественного транспорта и снизить стоимость проезда.

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