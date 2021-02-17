В Танзании появился новый смертельный вирус

Новый вирус нашли в Танзании. От него уже скончались 15 человек, и больше 50 – госпитализированы. У больных наблюдают головокружение и тошноту. Большинство заразившихся – мужчины, у которых были проблемы с печенью или язва желудка.

Специалисты изучают анализы зараженных и пытаются выяснить происхождение болезни. Отмечается, что похожие случаи фиксировались в стране 2 года назад.

В Роспотребнадзоре уверены, что туристам не грозит опасность. Округ, в котором был зафиксирован вирус, не является туристическим направлением. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.