Новости мира: в Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн

В Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга. Его глубина составляет 60 метров, и чтобы его наполнить, понадобилось 17 миллионов литров воды. На дне построили модель затопленного города. В зданиях ныряльщики могут найти сюрпризы типа настольного футбола и бильярда. Бассейн уже посетили представители Книги Гиннесса, чтобы зафиксировать рекорд.

10 человек погибли во время разграбления торгового центра в Южно-Африканской республике. Там демонстрации в защиту арестованного экс-президента, быстро превратились в разгул мародерства. В Сети появились кадры, на которых видно, как демонстранты тащат бытовую технику, мебель и лотки с мороженым. А настоящей героиней соцсетей стала женщина, которая несла на голове двустворчатый шкаф.

В Сингапуре круизный лайнер, который совершал так называемый "рейс в никуда", досрочно вернулся в порт. У одного из пассажиров тест на коронавирус оказался положительным. После этого всех, кто был на борту, попросили вернуться в каюты. Медики проверили всех пассажиров, с которыми общался заболевший. Все они оказались здоровы и смогли вместе с другими туристами покинуть судно.

Китайские банкиры включили режим экономии. Две крупнейшие кредитные организации страны приняли решение сократить расходы на командировки сотрудников. Причина – экономические потери от пандемии коронавируса. Отныне топ-менеджеры будут летать экономклассом, а в случае поездки на поезде им будут покупать билеты на так называемые твердые места. Кроме того, им не будут возмещать расходы на дорогу до аэропорта. Ну а если в поездку отправляются несколько человек, то в отеле их будут селить в двухместные номера.

В Лондоне сады Букингемского дворца открыли для посетителей. Теперь пройтись по аллеям королевской резиденции могут все желающие. На одной из лужаек можно будет даже устроить пикник. При этом в службе безопасности пообещали, что наблюдать за гуляющими будут очень деликатно, чтобы не мешать им наслаждаться пейзажами. Пройтись по королевским садам можно будет до 19 сентября.