Весь Пакистан остался без электроэнергии – СМИ

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Отключение электроэнергии произошло на территории всего Пакистана, сообщает местное издание Dawn.

До этого произошли проблемы с электричеством в таких крупных городах, как Карачи, Исламабад, Лахор, Мултан и Касур. По предварительным данным, причиной сбоя стала техническая неисправность в системе распределения электроэнергии.

Отмечается, что специалисты пытаются возобновить подачу электроэнергии через электростанцию в Тарбеле. Глава Минэнерго Пакистана Омар Айюб Хан взял ситуацию под личный контроль.

Ранее авария на электроподстанции произошла в Ставропольском крае. Из-за этого в Кисловодске и Ессентуках без света остались более 18 тысяч человек.