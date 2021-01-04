В Ессентуках и Кисловодске без света остались более 18 тыс человек

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Из-за аварии на электроподстанции в Ставропольском крае без света остались более 18 тысяч человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Информация об аварии на электроподстанции поступила в 19:45. Из-за нее под отключение электроэнергии попали Кисловодск, Ессентуки, станица Ессентукская. 18,5 тысячи человек остаются без электричества", – говорится в сообщении.

Уточняется, что подачу энергии восстановят в ближайшее время.

Ранее в Псковской области из-за сильного снегопада без света остались около пяти тысяч человек, проживающих в более 300 населенных пунктах.