Почти 20 тыс жителей Петербурга остались без света из-за отключения на подстанции

27 декабря, 21:18
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Почти 20 тысяч жителей Красносельского района Санкт-Петербурга остались без света из-за отключения на подстанции, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС РФ.
"В… Красносельском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Произошло отключение восьми секций на подстанции Сосновая поляна", – заявили в ведомстве.
Сообщается, что электричества не оказалось в 193 многоквартирных домах с населением в 19,8 тысячи человек. В управлении МЧС уточнили, что аварийные бригады работают над переподключением.
В ПАО "Россети Ленэнерго" сообщили, что на электросетевом оборудовании произошло технологическое нарушение.
Ранее в Москве загорелся коллектор, вследствие чего в нескольких домах на Ленинградском проспекте отключилось электричество. Впоследствии снабжение было восстановлено.
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