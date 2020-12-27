Почти 20 тыс жителей Петербурга остались без света из-за отключения на подстанции

Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash на Мойке

Почти 20 тысяч жителей Красносельского района Санкт-Петербурга остались без света из-за отключения на подстанции, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС РФ.

"В… Красносельском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Произошло отключение восьми секций на подстанции Сосновая поляна", – заявили в ведомстве.

Сообщается, что электричества не оказалось в 193 многоквартирных домах с населением в 19,8 тысячи человек. В управлении МЧС уточнили, что аварийные бригады работают над переподключением.

В ПАО "Россети Ленэнерго" сообщили, что на электросетевом оборудовании произошло технологическое нарушение.

Ранее в Москве загорелся коллектор, вследствие чего в нескольких домах на Ленинградском проспекте отключилось электричество. Впоследствии снабжение было восстановлено.