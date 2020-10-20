В Туве возобновили подачу электричества

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Электроснабжение по всей Туве возобновили после аварийного отключения. Об этом ТАСС сообщили в магистральных электрических сетях Сибири.

"Вторая линия уже включена", – заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вся республика была обесточена из-за аварийного отключения с высокой стороны по 220 кВ. В пресс-службе мэрии Кызыла сообщали, что специалисты организовали переключения на вторую линию через Абазу Ак-Довурак-Чадан-Кызыл.

Глава республики Шолбан Кара-оол отметил, что сбой в энергоснабжении был связан с попыткой экспертов "Россетей" перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний.

"Но сработала автоматика – аварийное отключение", – отметил он.