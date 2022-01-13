Суточная заболеваемость COVID-19 в США выросла почти втрое за две недели

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Соединенные штаммы Америки". В ней телезрителям рассказывают о ситуации с коронавирусом в мире.

Суточная заболеваемость ковидом в США выросла почти втрое за последние две недели. В среднем каждый день там заражаются 750 тысяч человек. Такого с начала пандемии еще не было.

Однако, по словам властей, ситуация будет ухудшаться из-за "Омикрона". Только за один день в больницы попали рекордные 146 тысяч пациентов. Система здравоохранения работает на грани своих возможностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.