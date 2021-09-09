В Париже засекретили материалы дела о терактах 2015 года

В Париже начался беспрецедентный судебный процесс. Слушается дело о терактах, случившихся в столице Франции в 2015 году.

Тогда террористы совершили несколько нападений на прохожих, взорвали бомбу у стадиона "Стад де Франс" и взяли заложников в концертном зале "Батаклан". В тот день погибли 130 человек, 350 были ранены.

В подготовке и совершении этих преступлений обвиняются 20 человек. Из них только 14 попали на скамью подсудимых. Остальные были ликвидированы или находятся в бегах.

Видеозаписи суда будут засекречены и станут доступны широкой публике только через 50 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.